洛阳市少年儿童图书馆策划精彩活动 让孩子们快乐过中秋

当开学、中秋与“社科普及周”相遇，洛阳融媒记者获悉，洛阳市少年儿童图书馆精心策划了“月圆人圆话中秋，社科普及正当时”系列活动，让孩子们度过一个有意义的中秋小长假，同时在活动中学习社科知识，从轻松的假期生活过渡到新学期井井有条的学习中。

当开学、中秋与“社科普及周”相遇，洛阳融媒记者获悉，洛阳市少年儿童图书馆精心策划了“月圆人圆话中秋，社科普及正当时”系列活动，让孩子们度过一个有意义的中秋小长假，同时在活动中学习社科知识，从轻松的假期生活过渡到新学期井井有条的学习中。

具体活动安排如下：

一、线上活动：

1.第六届“童心向党·书香伴成长”少儿阅读年系列活动之“红色故事我来写”优秀绘画作品展

2.第二届“福尔摩斯”征文之“我的朋友”作品展

3. 《月圆中秋夜·天涯共此时》线上知识问答活动(9月15日至30日)

4. “情满中秋节，对月飞花令”中秋节线上答题活动

5.【我最喜爱的童书】“我爱·云共读”直播(9月18日20时)

二、线下活动：

1.数字体验(9月19日、9月21日15时)

2.萤火虫低幼宝宝故事会《中秋节》(9月19日10时)

3.节气里的传统节日——秋分时节过中秋(9月21日10时)

4.【阅读推广校园行】迎新大阅读——洛龙区第一实验小学学府校区专场活动(9月17日、18日)

想要参与活动的读者可关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，线上活动请仔细阅读活动预告推文，内含参与二维码；线下活动需通过公众号——微服务大厅——活动报名专栏进行报名。咨询电话:64852611(活动)、64852601(借阅)。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 宁莉 文/图）