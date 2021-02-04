洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市区小车科目三考前适应性训练备案车辆公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 10:25

　　根据公安机关《关于规范机动车驾驶人科目三考前适应性训练的实施意见》规定，开展科目三考前适应性服务的车辆应按照考试车辆管理要求，参照公安部关于自学直考车辆安全条件的相关规定进行管理。统一外观、安装警示标识、购买第三者责任险等保险，加装符合要求的辅助安全装置后，并经过机动车安全技术检验合格，在交警部门实行备案管理。

　　按照此规定，为服务考生提前熟悉考试环境，提高考试合格率，经交警支队备案审核同意，允许以下符合安全条件车辆在随车安全员的陪同下，在考试线路开展科目三考前适应性训练服务，现予以公布。辖区公安交通管理部门应加强管理，确保道路交通安全,对于非经公安交通管理部门备案同意并向社会公布的车辆在道路上进行科目三考前适应性训练服务的，公安交通管理部门将严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条之规定进行处理。特此公告。

　　洛阳市公安局交通警察支队
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    新闻排行
  • 明天开始，洛阳将迎来降雨降温天气
  • 23日起返校！河南科技大学发布通知
  • 嵩县德亭镇老道沟村：盘活生态资源 乡...
  • 镇级污水处理厂全覆盖！孟津区打造全...
  • 16日起，牡丹桥西半幅断行 东半幅正式...
  • 洛阳理工学院公布新生大数据 重名率最...
  • 市委常委会召开会议
  • 捡烟头兑换游乐体验券！洛阳8家公园发...
  • “三个一批”为洛阳高质量发展强支撑
  • 洛阳市涧河治理工程谷水至王湾段进入...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    夕阳野花

    秋游白鹿村

    苇莺

    兴洛湖乐道
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605