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关于健步走团队活动 洛浦公园发布最新管理办法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 09:57

洛浦公园管理处关于健步走团队活动管理办法

　　为给广大健步走爱好者、来园游客及洛浦公园周边群众提供一个更好的锻炼、休闲、游玩、生活的环境。构建和谐社会、推进精神文明建设。根据相关规定，特制定本管理办法。

　　一、健步走团队活动区域

　　洛浦公园内健步走团队活动区域共分四个区域，具体区域划分如下：

　　一区：洛浦公园北堤的洛阳桥至王城桥间的主乐道

　　二区：洛浦公园北堤的王城桥至西苑桥间的主乐道

　　三区：洛浦公园南堤的洛阳桥至王城桥间的主乐道

　　四区：洛浦公园南堤的王城桥至西苑桥间的主乐道

　　各健步走团队在集体活动时须在指定区域内活动，不得跨区域组织活动。

　　二、健步走团队活动时间

　　健步走团队活动时间主要为每天的早、晚，其中又分两个具体活动时间段：

　　早时间段：

　　6：00-7：00

　　7：00-8：00

　　晚时间段：

　　18：30-19：30

　　19：30-20：30

　　根据季节变化，活动时间可做相应调整。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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