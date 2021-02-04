关于健步走团队活动 洛浦公园发布最新管理办法

为给广大健步走爱好者、来园游客及洛浦公园周边群众提供一个更好的锻炼、休闲、游玩、生活的环境。构建和谐社会、推进精神文明建设。根据相关规定，特制定本管理办法。
为给广大健步走爱好者、来园游客及洛浦公园周边群众提供一个更好的锻炼、休闲、游玩、生活的环境。构建和谐社会、推进精神文明建设。根据相关规定，特制定本管理办法。
洛浦公园管理处关于健步走团队活动管理办法
为给广大健步走爱好者、来园游客及洛浦公园周边群众提供一个更好的锻炼、休闲、游玩、生活的环境。构建和谐社会、推进精神文明建设。根据相关规定，特制定本管理办法。
一、健步走团队活动区域
洛浦公园内健步走团队活动区域共分四个区域，具体区域划分如下：
一区：洛浦公园北堤的洛阳桥至王城桥间的主乐道
二区：洛浦公园北堤的王城桥至西苑桥间的主乐道
三区：洛浦公园南堤的洛阳桥至王城桥间的主乐道
四区：洛浦公园南堤的王城桥至西苑桥间的主乐道
各健步走团队在集体活动时须在指定区域内活动，不得跨区域组织活动。
二、健步走团队活动时间
健步走团队活动时间主要为每天的早、晚，其中又分两个具体活动时间段：
早时间段：
6：00-7：00
7：00-8：00
晚时间段：
18：30-19：30
19：30-20：30
根据季节变化，活动时间可做相应调整。
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