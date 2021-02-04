中华全国总工会调研组来洛

昨日，中华全国总工会劳动和经济工作部部长王晓峰率调研组来洛，调研劳模和工匠人才创新工作室联盟建设工作。

昨日，中华全国总工会劳动和经济工作部部长王晓峰率调研组来洛，调研劳模和工匠人才创新工作室联盟建设工作。

调研组先后来到中信重工机械股份有限公司、中国一拖集团有限公司，观摩洛阳市工匠学院教学基地、工匠劳模创新工作室、“幸福10号”职工服务中心等，详细了解产业工人队伍建设改革、创新工作室联盟建设、职工书屋建设等情况。

在随后召开的专题汇报会上，王晓峰充分肯定了我市产业工人队伍建设改革工作取得的阶段性成效。他指出，产业工人队伍建设改革是习近平总书记亲自谋划和部署的重大改革，是一项具有全局性、战略性意义的重要工作。各级工会组织要把产业工人队伍建设改革作为“一把手工程”，提高政治站位，聚焦重点难点，切实推动产业工人队伍建设改革走深走实。要紧扣跨企业、跨区域、跨行业的“三跨”特点优势，坚持问题导向，发挥“三跨”联盟突出作用，探索形成一批可复制、可推广的好经验、好做法，高质量推动产业工人队伍建设改革，让广大产业工人共享改革发展成果。

省总工会党组成员、副主席周红霞，市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华参加相关活动。(记者 李冰 通讯员 任旭东)