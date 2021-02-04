加强沿黄生态廊道建设 增强城市发展亮丽底色

昨日，河南省部分省辖市政协助推黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略实施协商研讨第二次会议召开，围绕沿黄生态廊道建设议政建言。市政协主席杨炳旭在洛阳分会场参加会议并作交流发言。

昨日，河南省部分省辖市政协助推黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略实施协商研讨第二次会议召开，围绕沿黄生态廊道建设议政建言。市政协主席杨炳旭在洛阳分会场参加会议并作交流发言。

杨炳旭在发言时说，洛阳市深入贯彻习近平生态文明思想，积极融入黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，围绕“建强副中心、形成增长极”，坚持规划为先、生态保护为主、融合为要，大力推进沿黄生态廊道建设，将沿黄生态廊道建设成为生态保护和高标准治理的示范工程。目前，沿黄生态廊道建设还存在专项规划滞后、基础设施建设不够完善、管护机制亟须加强等问题。

杨炳旭建议，要强化规划引领，重视生态廊道沿途生态资源保护和历史文化遗产资源修复，最大限度发挥经济、社会、生态效益，更好服务乡村振兴。要提高建设标准，加快完成沿线乡村风貌提升改造，合理布局服务设施，通过争取上级资金支持、发行债券、吸引社会资金参与等方式筹集足够建设资金。要增强协作合力，建立健全各市及省直相关单位与国家相关部委等单位的常态化沟通协调机制，围绕重要政策、重点项目等积极对接、争取支持。要提高管护水平，完善齐抓共管机制，构建综合治理体系，建设“立体感知层”和可视化全景监测系统，为调度决策和预测规划提供有力支持。

市政协副主席肖宏滨、张伊民参加会议。(记者 李三旺 通讯员 成洋)