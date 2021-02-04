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全市青年志愿者座谈会暨优秀志愿者证书颁发仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.16 08:22

　　为进一步推动志愿服务活动深入开展，提升青年志愿者的凝聚力和归属感，打造“河洛志愿服务”优秀品牌，昨日，全市青年志愿者座谈会暨优秀志愿者证书颁发仪式举行，20名优秀志愿者受表彰。

　　会上，大学生志愿者代表、医院代表、涧西区武汉路社区代表纷纷表示，要继续弘扬志愿精神，提高参与度，不断营造志愿服务良好氛围，凝聚更大的力量，为服务社会作出更大的贡献。同时，志愿者代表围绕如何推进志愿服务常态化、规范化，建设青年友好型城市进行了座谈交流。

　　新冠肺炎疫情出现反弹以来，我市疫情防控指挥部统一指挥，市文明办、市卫健委、团市委、市志愿联合会发出志愿者招募令，10余万名志愿者头戴小红帽、身穿红马甲奔赴抗疫一线，涌现出“社区‘向阳花’”“防疫父子兵”“防疫夫妻岗”等一大批先进典型，筑起群防群控的“铜墙铁壁”，展现“河洛志愿红”风采。

　　市委宣传部相关负责人表示，下一步要继续传承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，全力培育“河洛志愿服务”品牌，建强新时代文明实践中心(站、所)阵地；努力实现志愿服务工作从政府引导主导向自愿自发的突破，个人“一腔热情”向集体“抱团服务”的突破，捐款捐物等单项服务向专业救援、心理疏导、医疗救助等专业化、品牌化方向的突破；找准志愿服务助力社会发展的关键领域和重点环节，探索“群众点单—志愿者接单—群众评单”的服务模式，推动志愿服务向纵深开展。同时，完善志愿服务嘉许激励机制，对青年志愿者开展评选表彰、星级评定、信用激励、免费保险、困难资助，形成人人参与、人人奉献、共建共享的良好局面。(记者 贾臻 通讯员 张宏波 陈志强)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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