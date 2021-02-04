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《登场了！洛阳》首播 第一站探寻“最早的中国”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.15 21:48

　　9月15日，由爱奇艺、洛阳文保集团、洛阳广电传媒集团联合出品的原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》正式开播。

　　《登场了！洛阳》是继《登场了！敦煌》播出后开启的第二季，用青春视角聚焦十三朝古都，以纪实与真人秀相结合的拍摄制作手法，通过年轻化表达，将传统文化融入于现代综艺节目，从美学、美食、文风、城市等不同维度呈现洛阳城市魅力。

　　今年恰逢中国考古学诞生100周年，作为《登场了！洛阳》的首期，探索团成员沿着考古工作者的脚步，走进二里头遗址，探寻“最早的中国”，向中国考古学百年致敬。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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