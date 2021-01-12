注意了！这些暖气交费常见问题答案在这里

15日，洛阳热力有限公司所辖615个小区32万户直管用户开始交今冬的采暖费，与此同时，我市其他热企的直管用户也陆续开始交费。市民在交费中遇到了哪些疑问？洛报融媒记者搜集部分常见问题，请热企专业人员进行解答。

15日，洛阳热力有限公司所辖615个小区32万户直管用户开始交今冬的采暖费，与此同时，我市其他热企的直管用户也陆续开始交费。市民在交费中遇到了哪些疑问？洛报融媒记者搜集部分常见问题，请热企专业人员进行解答。

问：住房不变，为何每年交的费用不一样？

答：分户计量用户每年是先按面积预交热费的，实际费用待供暖结束后会根据用热量进行核算，实行多退少补，如果账户有结余或欠费，就会在本采暖季预交费中直接进行抵扣或补齐；按面积计量用户每年根据供暖天数不同，费用略有差别。

所以，虽然住房不变，但市民每年交的热费并不是固定不变的，建议市民在交费时仔细核对。

问：分户计量用户计量热费较高，是否可以转成按面积收费？

答：分户计量用户的热费受入住率等因素影响，若小区用热率低，用户分散，热损失较大，或者用户自家阀门调节不合理，也会造成热费过高。

按相关政策规定，热力企业一般不支持个人申请更改。