16日起，牡丹桥西半幅断行 东半幅正式通车

16日起，牡丹桥东半幅正式通车，同时，西半幅开始围挡施工。

16日起，牡丹桥东半幅正式通车，同时，西半幅开始围挡施工。

15日，洛报融媒记者在牡丹桥上看到，大桥东半幅已进入最后的收尾阶段，新铺设的桥面干净整洁，工人们正在安装机非隔离护栏。与之前的隔离护栏不同，此次新更换的隔离护栏外观更稳重大气，表面采用深灰色磨砂材料涂装，中间以金色牡丹造型装饰。

洛阳市城市管理局有关负责人介绍，此前大桥使用的隔离护栏为活动式的，被车辆撞击后容易变形、位移。借此次大修机会，桥面隔离护栏将全面升级，新护栏用料扎实，机动车道一侧还增加了上下两排防撞横梁。此外，隔离护栏采用固定安装方式，在全市市政桥梁中首次加入防撞地梁设计，安全性能更高，保证过往车辆和行人通行更安全。

记者看到，防撞地梁使用混凝土浇筑，高20厘米，作为隔离护栏的基座。地梁表面涂刷清水混凝土保护剂，这种涂料能起到很好的防水防渗效果，且便于保洁，用水简单冲洗就能去除其表面污渍。