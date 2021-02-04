企业办税，这样做到“一次都不跑”！

15日，洛报融媒记者从高新区(自贸区)自贸区综合服务大厅获悉，大厅税务窗口近日上线智慧云端办税服务。 线上，税企沟通！ 以前，企业“跑窗口”，现在“用端口”！ 办税，“一次都不跑”！ 15日，洛报融媒记者从高新区(自贸区)自贸区综合服务大厅获悉，大厅税务窗口近日上线智慧云端办税服务。 在该项非接触办税新模式中，高新区(自贸区)综合服务大厅税务窗口安排专人全程值守，确保第一时间回应，在与纳税人进行税企视频互动的同时提供“一对一”个性化服务。 税务窗口工作人员远程为企业解决办税业务 纳税企业可以选择屏幕共享，指出自己遇到的操作难题，税务窗口人员通过实时查看其系统页面，有针对性地辅导，同时对企业提交的资料进行远程资料初审，确保企业不走弯路，远程一次办妥。 这种服务解决了以往纳税企业在业务办理过程中遇到的系统操作不熟练、业务流程不了解等问题，提高了解答的及时性和准确性，获得区内企业一致好评。 下一步，高新区(自贸区)综合服务大厅税务窗口将加快推广各类智慧办税服务新模式，进一步拓展云办税服务范围，依托各类创新持续丰富“万人助万企”活动内涵。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 杨志辉 李盈 文/图/视频)