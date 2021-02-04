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今后，洛阳8类住房公积金事项可“跨省通办”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.15 19:56

　　洛阳公积金再出惠民举措！

　　15日，洛报融媒记者从洛阳市住房公积金管理中心获悉，今后，洛阳8类住房公积金事项可“跨省通办”。

　　该中心相关负责人介绍，这8类事项实现“跨省通办”属于全国统一推行的便民服务措施，涉及开户、贷款、提取和还贷等方面，不受地域限制，也就是说，外地人员可在洛阳申请办理这些事项，反之，洛阳缴存职工也能在外地办理这些事项。

　　另外，按照相关要求，申请地住房公积金管理部门不得拒绝受理这些事项，工作人员应一次性明确告知哪些事项只能柜台办理，哪些事项既可全程网办也可柜台办理，由申请人选择适当的方式。

　　8类“跨省通办”事项

　　个人住房公积金缴存贷款信息查询；出具贷款职工住房公积金缴存使用证明；正常退休提取住房公积金；住房公积金单位登记开户；住房公积金单位及个人缴存信息变更；购房提取住房公积金；开具住房公积金个人住房贷款全部还清证明；提前还清住房公积金贷款。

　　温馨提示

　　●“购房提取住房公积金”事项只可线下柜台办理。实行两地联办：购房地住房公积金管理部门接收缴存职工申请，并对缴存职工身份及购房信息真实性进行审查，通过监管服务平台向缴存地住房公积金管理部门传递提取材料的电子扫描件。缴存地住房公积金管理部门按照当地提取政策审核确定可提取额度，为职工办理提取，并将提取资金转入申请人的收款账户。

　　●其他7类事项既可全程网办，也可线下柜台办理；线下柜台办理亦不受地域限制。受理地住房公积金管理部门应按照职工缴存地业务规则代为受理，并将相关信息和资料转至缴存地住房公积金管理部门进行办理。(洛报融媒记者 赵硕)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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