好消息！洛阳人坐公交车将越来越精准

15日上午，市民李女士在开元大道厚载门街口公交站乘坐57路，她看了一眼设在站台西侧的电子智能站牌，“57路距本站还有1站”。“这个电子智能站牌太方便了，我们等车也没那么着急了。”李女士说。

15日上午，市民李女士在开元大道厚载门街口公交站乘坐57路，她看了一眼设在站台西侧的电子智能站牌，“57路距本站还有1站”。“这个电子智能站牌太方便了，我们等车也没那么着急了。”李女士说。

洛报融媒记者从市公交集团获悉，目前我市已在市区重要客流集散点安装了100块电子智能站牌，电子智能站牌显示内容包括日期、时间、天气、途经该站公交车实时位置、距离本站还有几站等，让乘客对车辆信息“一目了然”。

电子智能站牌是如何实现智能化的？15日，洛报融媒记者来到市公交集团智能调度指挥中心看到，该中心设有一块大屏，显示公交车实时载客里程、实时车次等，市公交集团下属五个分公司的发车班次、重点区域车速、线路客流量等信息均得到统计并显示。

市公交集团智能调度指挥中心

“2019年5月1日，市公交集团在57路、81路两条线路上实现了智能公交测试线路试运行，并在途经的金谷园路、周王城广场、龙门石窟及市民之家、河南科技大学等站点安装了电子智能站牌。”市公交集团智能调度指挥中心技术人员潘少说，2019年10月1日，市公交集团智能调度指挥中心正式进入试运营，2020年1月正式运营。

潘少介绍，智慧公交的前提是公交车的智能化，目前，市公交集团137条公交线路所有的运营车辆均已安装智能调度系统，通过车厢内安装的摄像头，可实时了解路况、驾驶员、乘客上下车等信息。