第六届洛阳创业之星大赛圆满落幕

15日，随着第六届洛阳创业之星大赛暨第十届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区颁奖仪式的举行，本届大赛在我市圆满落幕。

15日，随着第六届洛阳创业之星大赛暨第十届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区颁奖仪式的举行，本届大赛在我市圆满落幕。

洛阳创业之星大赛是一项立足洛阳、辐射中原城市群、面向全国的创新创业赛事活动，同时承担着中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区的职能，以“服务大众创业、助力万众创新”为宗旨，吸引资本、人才、技术等要素聚集，激发全社会创新创业热情和活力，构建创新创业良好生态环境，为洛阳经济高质量发展增添动力。

本次大赛自今年4月启动以来，共有来自全国的507个创新创业项目报名，参赛项目涉及新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药等领域，其间共举办16场赛事配套活动。经过初赛、决赛的比拼，成长组和初创组各决出一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个、优胜奖4个。其中，帕拉森医药生物技术(上海)有限公司、常州盛瑞宁生物科技有限公司分获大赛成长组一等奖和初创组一等奖。万合(洛阳)光电技术有限公司荣获大赛最佳人气奖，洛阳中科科技园荣获大赛组织推荐奖。

值得一提的是，本次大赛新增第十三届河南省创新创业大赛生物产业专业赛，并在上海、武汉、西安三地举办了分赛区比赛，面向生物产业领域广泛吸引创新型企业和高校创新团队参与，实现了以赛引才、以赛招商。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 曲衍玲 文/图)