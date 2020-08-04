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诚信为荣！人人都是“诚信洛阳”代言人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.15 18:57

　　诚者，天之道也；思诚者，人之道也。

　　一方水土养一方人。在以诚信为城市底色的古都洛阳，诚信为荣的文化氛围滋养着一代代洛阳人。他们，也成为“诚信洛阳”行走的人文名片。

　　小信诚则大信立。在“诚信建设先进个人”称号获得者、平乐正骨第八代传人、平乐正骨正元堂创始人郭芫沅看来，平乐正骨之所以传承二百余年长盛不衰，诚信医德是最为重要的基石。

　　“治病要为患者想，痛苦要小、疗效要好、花钱要少。”郭芫沅说，自她创办正元堂开始，就为自己制定了“继祖业，承古风，精正骨，济苍生”的人生目标，也一直按照先祖的行医理念不收取挂号费，特别是像类似脱臼通过手法就能治愈的病人，不收取一分费用，“对一名医生来说，诚信的医德和精湛的医术同样重要。”

　　平凡的人们总给我们最多感动。2019年的一天，偃师市城关镇环卫工人赵香玲，在工作中遇到一名重度耳聋、丢失助听器的市民，她当即将满满一车垃圾倒到路边，顶着炎炎烈日，翻遍垃圾车终于为失主找到助听器，并婉拒了当事人的答谢。此事受到人民日报、新华社、中国之声等全国主流新闻媒体的广泛关注，也把“诚信洛阳”这一名片再次推向全国。

　　这些诚信先进人物的事迹为他们赢得了赞誉，也影响着他们身边的我们。

　　2007年，我市率先在全国把每年的11月22日确立为城市“诚信日”，把“一是一、二是二”这个老百姓耳熟能详的口号作为城市的诚信理念，推动诚信建设，14年来，我市一直在诚信宣传教育、营造诚信氛围上发力，不仅大力褒扬诚信先进个人，着力打造“诚信洛阳”品牌，还加快社会信用体系建设，为全省诚信建设作出示范。(洛报融媒记者 王若馨)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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