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逆行开道！栾川交警为救治突发疾病昏迷女生抢时间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.15 18:04

　　9月14日上午，一名女学生突发疾病昏迷，栾川县公安局交警大队两位执勤人员为她逆行开道，及时将她送往医院接受救治。

　　9月14日8时40分左右，栾川县公安局交警大队铁骑队队员李渊博、王录鹏在巡逻时接到指令：栾川县实验中学一名女生昏迷不醒，急需帮助。李渊博、王录鹏迅速驾驶摩托车赶到学校门口。正巧，女生的家人也乘坐出租车赶了过来。

　　李渊博、王录鹏帮忙将女生抬上出租车，准备送女生到附近的栾川县中医院接受救治。但是，栾川县中医院在学校的西边，而医院门前的幸福路是一条单行道，只允许车辆由西向东行驶，虽然医院离学校很近，从学校往医院去，需要绕个大圈。

　　为了给女生争取更多时间，李渊博、王录鹏果断决定为出租车在幸福路上逆行开道。他们一人骑摩托车在前开道，指挥其他车辆避让，一人在车后护送，仅用时1分多钟，就把出租车护送到了栾川县中医院急救中心。将女生在医院安排妥当后，两人离开医院，返回岗位继续开展工作。

　　15日，记者从栾川县中医院了解到，由于送诊及时，女生经过医护人员的治疗后已无大碍，并于当日离开医院。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 柴梦博 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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