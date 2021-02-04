捡烟头兑换游乐体验券！洛阳8家公园发出邀请

80元一张的隋唐城遗址植物园“大湖游船”船票，捡50个烟头就能兑换。您没听错！

80元一张的隋唐城遗址植物园“大湖游船”船票，捡50个烟头就能兑换。您没听错！

15日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，为进一步提升市民文明素质和环保意识，助力洛阳创建，该局所属的8家城市公园联合开展“烟头不落地，洛阳更美丽——捡烟头兑换游乐体验券”公益活动。

9月16日到23日，凡在从政坊游园、隋唐城遗址植物园、王城公园、中国国花园、牡丹公园、西苑公园、洛浦公园、开元湖公园主动捡拾烟头的市民均可参加活动，捡拾的烟头经各公园确认后可换成兑换卡。持兑换卡到从政坊游园、隋唐城遗址植物园，可随机免费兑换指定游乐体验券。

一、活动规则：

1.每捡拾50个烟头兑换1张兑换卡，100个烟头兑换2张，以此类推。

2.一张兑换卡可兑换一张游乐体验券，每张券仅限1人当天使用，逾期作废。

3.每天限额抽取游乐体验券450张(从政坊游园345张、隋唐城遗址植物园105张)。

4.兑换卡和体验券免费发放，严禁任何形式的倒卖、仿造，违者一经发现，将追究其法律责任。

5.使用体验券时，需遵守各游乐项目规定。