镇级污水处理厂全覆盖！孟津区打造全域美丽乡村

出门绿树红花，道路干净整洁。说起这两年的好日子，孟津区会盟镇李庄村村民董战青喜上眉梢：“现在咱农村的生活质量，可不比城里差。”

出门绿树红花，道路干净整洁。说起这两年的好日子，孟津区会盟镇李庄村村民董战青喜上眉梢：“现在咱农村的生活质量，可不比城里差。”

让董战青感触最深的，还是家里改建的水冲式厕所。

“从前家里是旱厕，夏天蚊虫多，冬天四处漏风。”2019年至2020年，李庄村推进“厕所革命”，村里铺设污水管网，还建了污水处理站和污水提泵站，家家户户的旱厕都变成水冲式厕所。也是从那一年，董战青一家用上了坐便器，结束了一个坑、两块砖的旱厕生活，“现在去厕所再不用点蚊香了”。

除了厕所改造，董战青家的厨房和浴室也接上了污水管。生活污水有地方去了，村里的环境也好了。如今，在李庄村走上一遭，不仅能看到一路的绿树红花，还能听到凉亭里飘来的阵阵歌声。董战青自豪地说：“现在孩子们都愿意回来常住了，咱这农家小院美着哩！”

像董战青家这样的农家小院，在孟津区比比皆是。“这得益于孟津区坚持把‘厕所革命’作为‘一把手’工程，高标准、严要求、系统化、人性化推进农村污水治理。”孟津区相关负责人表示。

近年来，孟津区坚持把实施乡村振兴战略摆在突出位置，按照“村里村外不见垃圾、房前屋后见缝插绿、厕所污水一并治理、清洁家园人人出力”的工作思路，以治污“小成效”推动农村“大变样”，着力让村民生活环境美起来，让农民更幸福。

打造“有品质”的人居环境。该区高质量编制农村人居环境整治行动计划以及农村污水处理专项规划，推动农村污水治理与垃圾清零、“厕所革命”、一村万树、清违治乱等协同推进，因地制宜实施，分类分批、梯次逐轮推进。

打造“有活力”的人居环境。该区围绕农村污水治理，以改厕为重点，同步推进改厨、改浴，对达标的农户一次性奖补800元。坚持求好不求快、质量第一的标准，确保农村改厕改一个成一个。引导各村将农村污水治理写入村规民约，以“五美庭院”“星级文明户”等评比为抓手，充分调动群众的积极性。

打造“可持续”的人居环境。该区成立农村生活污水治理工作专项小组、孟津区水投公司，推进农村污水综合治理。健全多元投入机制，截至目前，全区累计整合财政资金、政府债券资金、社会融资等5亿余元。坚持遵照上级政策、尊重群众意愿、遵循节水原则，根据用水量每户每月收取不超过10元的污水处理费(特殊群体免费)。成立专业运维团队，搭建农污智慧管家系统。

据统计，目前，孟津区已改建水冲式厕所4.1万余座，累计铺设污水管网1100公里，全区共建成污水处理厂12个，实现镇(办)级污水处理厂(站)全覆盖，建设村级污水处理站185个、大三格化粪池34个，农村生活污水治理覆盖率80%以上。

作为全省乡村振兴示范引领县区，孟津区将全面落实洛阳市乡村振兴工作会议精神，大力实施乡村建设行动，继续高标准高质量抓好农村污水治理，在“内外兼修”中打造全域美丽乡村，让人民群众活得滋腻、过得得劲，以农村人居环境新气象助力乡村振兴更出彩。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 郑占波 文/图)