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国网洛阳供电公司保电队员倾力护航“十四运”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.15 16:17

　　“洛阳公司带负荷测试正常，6个保电点带负荷测试全部正常……”9月14日晚23时50分，随着国网河南省电力公司“十四运”供电保障支援队工作指令的下达，国网洛阳供电公司保电队员皇甫武军、张鹏霄、郭鹏飞完成西安市灞河东路最后一个保电点的接线调试工作，倾力护航第十四届全国运动会保供电工作。

　　9月15日至28日，作为国内规格最高、规模最大、竞技水平最高的综合性运动会，第十四届全国运动会将在陕西举办，也是首次在我国中西部地区举行的全运会。为确保全运会期间电网安全可靠运行，国家电网有限公司调集全国7家网省公司派出设备及人员支援全运会保供电保障，这也是国网公司继应对河南特大暴雨保供电支援后的又一项跨区域调集支援工作。

　　国网河南省电力公司高度重视此次供电保障支援任务，深怀“7.20”各方援郑救灾抢修的感恩之心，选派郑州、洛阳、新乡、焦作、三门峡、济源6家单位6台500千瓦发电车，21名支援人员组建支援“十四运”供电保障服务队，迅速成立省公司第十四届全运会应急保电支援队临时党支部，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，确保圆满完成本次重大保电政治任务。

　　国网洛阳供电公司积极响应网、省公司号召部署，按要求抽调3名配电人员、1名宣传人员和1台500千瓦发电车组成的支援队伍，于9月11日在国网三门峡供电公司统一参加省公司第十四届全国运动会供电保障支援工作队出征仪式，洛阳公司领队皇甫武军同志为省公司第十四届全运会应急保电支援队临时党支部支部委员，洛阳支援队负责保电期间整体保电工作现场勘察、接入方案制定、省公司工作日报编制、新闻采编及对外宣传工作，同时负责工作队后勤保障、疫情防控、安全防护管理等相关工作。

　　14日深夜，经过一天的努力，根据国网西安供电公司统一安排，洛阳公司配合省公司支援队队长相继完成重要路段6个电源接入点的勘察工作，现场确定发电车停放位置及接入方案，最终确定洛阳支援队负责西安奥体中心区域景观大道照明重要保电工作，按照省公司支援队最后一个工作指令，公司所负责的灞桥区灞河东路100千伏安变压器电源点顺利接入500千瓦发电车，为“十四运”的圆满召开贡献了“洛阳力量”。(张静)④
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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