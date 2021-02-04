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《登场了！洛阳》今日开播 每周三更新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.15 11:31

　　刚刚，由爱奇艺、洛阳文保集团、洛阳广电传媒集团等联合出品的《登场了！洛阳》发布定档海报，首期节目将于今日开播。

　　据介绍，9月15日起，《登场了！洛阳》每周三中午12点爱奇艺VIP会员抢先看，次日12点转为免费观看。

　　在节目中，探索团一行将以洛阳神都书院为大本营，通过每期不同主题的探索与尝试，全面展现洛阳十三朝古都的历史文化魅力。

　　探索团的大本营神都书院坐落在拥有1400多年历史的隋唐洛阳城内，与千年之前的人、事、物隔空对话，正是节目回应历史、讨论当下，不断释放传统文化活力的基点。

　　据悉，《登场了！洛阳》共有考古、美食、洛阳文风、古墓文化等八大主题，不同主题的呈现方式各具特色，探索团的成员们将带领观众共同探寻洛阳深厚的文化底蕴与鲜为人知的历史故事。

　　锁定爱奇艺《登场了！洛阳》，探索千年古都历史，传承河洛文化魅力。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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