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成交额20万元！“洛阳好物”文旅专场战报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.15 10:36

　　12个小时销售20万元！洛阳网抖音直播间迎来开门红！

　　昨日10时，“富域计划”—— 2021“洛阳好物”消费季(以下简称“洛阳好物”消费季)首场电商直播活动——洛阳文旅专场在洛阳网抖音直播间火热开启。主播小姐姐们携洛阳文旅好物“闪亮登场”，12个小时，直播间累计观看人数10万人、订单量1800余单，成交金额20余万元，为“洛阳好物”消费季迎来“开门红”。

　　在全天12个小时的直播过程中，人美声甜的主播们一边向全国网友讲解洛阳的好山好水，一边推介洛阳特色文旅精品。白云山、重渡沟、凤翔温泉、龙门海洋馆、龙峪湾的优质旅游体验套餐，成为直播间热销单品，“洛阳礼物”的博物盲盒、洛阳市博物馆与本地潮牌洛城众推出的联名黑马T恤等特色文创产品，深受年轻网友的追捧。品类丰富、价格实惠、官媒背书……文旅直播不仅收获了销量，更收获了口碑。

　　据了解，洛阳文旅专场在洛阳市文化广电和旅游局的大力支持下，整合了洛阳本地20余家文旅企业，涵盖景区门票、酒店住宿、特色文创、农副产品、美食餐饮、旅游商品等6大品类、60余种产品，不少“手速慢”的网友纷纷在留言里表达对下一场直播的期待。

　　为持续增强活动的影响力，本次活动联合承办单位河南今日头条信息技术有限公司、抖音电商、洛阳网“联合出击”，通过全媒体平台同步宣发，活动总曝光量达2300万次。

　　2021“洛阳好物”消费季由洛阳市商务局、洛阳市农业农村局、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团携手强力助阵，共同为洛阳好物“代言”。本次活动将通过连接消费者、赋能企业，进一步活跃消费市场、促进消费提质升级，在实现惠民的同时，积极响应“万人助万企”行动，全面助力我市文旅企业复工复产。

　　关注洛阳网抖音直播间，2021“洛阳好物”消费季精彩待续。(记者 谢钰旸 见习记者 刘雪琦)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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