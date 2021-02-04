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男子见财起意偷电动车 民警视频追踪人赃并获
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.15 09:33
冯先生向办案民警赠送锦旗

　　昨日上午，市民冯先生来到市公安局涧西分局天津路派出所送锦旗，对民警及时追回他的被盗车辆表示感谢。

　　9日19时14分，天津路派出所接到一起电动车被盗报警。接警后，民警曹海燕、李永志等人立即赶到现场，经询问得知，当晚，报警人冯先生将自己的电动车停放在涧西区符家屯附近某修表店门口，但车钥匙忘记拔掉，当他想起此事时，发现电动车已经不见了。

　　随后，民警调阅附近监控视频发现，有一名男子骑车经过修表店时，发现停放在此的一辆电动车没有拔车钥匙，于是见财起意，先将自己的电动车停放在一旁，然后把冯先生的电动车骑走。

　　民警通过视频追踪发现，该男子将车骑至电厂新村社区后，又原路折返修表店将自己的电动车骑回家。至此，民警锁定了偷车嫌疑人，并于次日将偷车嫌疑人梁某抓获。

　　经审讯，梁某对在修表店门口盗窃电动车一事供认不讳。目前，冯先生的电动车已被追回，梁某被处行政拘留15天，案件正在进一步办理。（记者 刘嘉仪 通讯员 魏孝群 文/图）　
[ 责任编辑：潘亮 ]
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