瓦岗军大败隋军 在洛口建立政权（透过战争看历史）

隋炀帝大业九年(公元613年)，杨玄感起兵反隋的同时，在东郡韦城瓦岗寨(今河南滑县东南)，活跃着一支英勇善战的农民起义军，被称为瓦岗军。瓦岗军极盛时拥有雄师数十万，占有河南广大地区，得到各地农民起义军的拥护，并在战争中屡败隋军，成为抗隋的中坚。

隋炀帝大业九年(公元613年)，杨玄感起兵反隋的同时，在东郡韦城瓦岗寨(今河南滑县东南)，活跃着一支英勇善战的农民起义军，被称为瓦岗军。瓦岗军极盛时拥有雄师数十万，占有河南广大地区，得到各地农民起义军的拥护，并在战争中屡败隋军，成为抗隋的中坚。

翟让起义伺机争雄

翟让(？—公元617年)，字号不详，东郡韦城县人，隋末农民起义军(瓦岗军)首领，武功高强，颇有胆略，善使长枪。

翟让初为东郡法曹(官名)，因事被判处死刑。在狱中，他结识了狱卒黄君汉。黄君汉很敬佩翟让，看到翟让突遭横祸，非常同情他，便打开枷锁，让他逃跑。

翟让回到老家后，率领部众转移到荥阳、梁郡(今商丘)一带，势力逐渐壮大，队伍发展到万余人。

公元616年，李密前来投奔瓦岗军，受到翟让的信任和重用。在李密的谋划下，翟让先后说服附近的王伯当、周文举、李公逸等人领导的小股起义军归附瓦岗军。李密劝翟让先攻取荥阳作为根据地，然后伺机争雄天下。

开仓放粮赈济百姓

公元617年，李密利用东都洛阳隋军兵力空虚之机，建议翟让趁机夺取洛阳。但是由于隋军发现了瓦岗军的动向，加强了城防守备，李密不得不改变战略意图，矛头直指隋国家粮仓洛口仓(又名兴洛仓，今河南巩义境内)。

当年二月，李密与翟让率精兵7000人，一举攻克洛口仓，开仓放粮，赈济百姓，一时男女老幼，肩扛手提，相望于道。瓦岗军的这一胜利，不仅获得了充足的粮食供应，而且得到广大民众的拥护和支持，数日之内便使军队迅速扩大，“众至数十万”。

当时，隋炀帝杨广南逃江都(今江苏扬州)，由隋越王杨侗留守洛阳。杨侗为了遏止瓦岗军西进洛阳，派遣虎贲郎将刘长恭等将领率步、骑兵2.5万人为前锋，出洛阳，鼓行东进，讨伐李密。

洛阳城内的太学生及贵族子弟以为瓦岗军都是一些由饥民组成的乌合之众，跃跃欲试，争相入伍。同时，杨侗调遣镇守虎牢关的河南讨捕大使裴仁基等将领，率部自汜水关西行，掩杀于后。两军约定会师洛口仓南，从两翼夹击瓦岗军。

隋军兵败密称“魏公”

由于隋军长途跋涉，饥饿困乏，兵士怨声载道。李密乘机发动猛烈进攻，饥寒交迫的隋军损兵折将，溃不成军，隋军损失十之五六。刘长恭慌乱之中随手捡起一件士兵衣服穿上，混在一群散兵之中，狼狈逃回东都洛阳。裴仁基由于没有按时到达指定地点，闻刘长恭兵败，只好屯兵于汜水关西面的百花谷。

大捷之后，翟让见李密才能出众，主动让贤，推举李密为瓦岗军之主。李密号称“魏公”，改元永平，对所属论功行赏，封翟让为上柱国司徒、东郡公，单雄信等人为大将军。

至此，瓦岗军声势大振，赵魏以南，江淮以北，各地义军前来归附者络绎不绝，部队一下子扩充到几十万人。李密派遣护军田茂广在洛口仓附近修建洛口城，方圆四十里，在此安营扎寨。从此，瓦岗军以此为政权所在地，四处攻城略地，占领了河南大部分郡县。（记者 贾臻）