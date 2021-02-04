洛阳市创建办联合市老干部督导团开展市容环境督查行动

昨日下午，市创建办联合市老干部督导团开展市容环境督查行动，发现高新区实验中学周边环境问题突出，亟须净化。

昨日下午，市创建办联合市老干部督导团开展市容环境督查行动，发现高新区实验中学周边环境问题突出，亟须净化。对此，高新区管委会相关负责人表示，将立即开展整改，保证在一周内整改到位。

高新区实验中学位于南苑路与浅井南路交叉口附近，学校大门正对着瀛洲街道办事处三山社区文化广场。昨日下午，记者在现场看到，三山社区文化广场及周边一带几乎成了户外“棋牌室”，大大小小的牌局四周围满了人，烟盒、烟蒂、废纸等垃圾扔了一地。

在校门两侧，修鞋摊等流动商贩摆摊设点，校园围墙上的“三好学生”宣传板有油污或被遮挡，部分宣传板破损严重。在一些摊点附近，部分路面和墙面沾满油污泥垢，甚至变成黑色。

市创建办督查人员说，高新区实验中学周边环境问题经常遭到市民投诉，有关部门多次通知整改，责任单位也多次反馈完成整改，但问题依然存在。督查人员认为，上述问题长期存在且久治难愈，反映了有关部门存在管理形式化、整改走过场问题，既不利于学生学习、生活，也破坏了文明城市形象。

高新区管委会相关负责人表示，对于高新区实验中学周边环境卫生差、管理秩序乱、人员聚众打牌等问题，该区将在一周内完成整改，并举一反三，彻底净化校园周边环境，助力文明城市创建。（记者 刘嘉仪）