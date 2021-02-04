洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市创建办联合市老干部督导团开展市容环境督查行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.15 09:05

　　昨日下午，市创建办联合市老干部督导团开展市容环境督查行动，发现高新区实验中学周边环境问题突出，亟须净化。对此，高新区管委会相关负责人表示，将立即开展整改，保证在一周内整改到位。

　　高新区实验中学位于南苑路与浅井南路交叉口附近，学校大门正对着瀛洲街道办事处三山社区文化广场。昨日下午，记者在现场看到，三山社区文化广场及周边一带几乎成了户外“棋牌室”，大大小小的牌局四周围满了人，烟盒、烟蒂、废纸等垃圾扔了一地。

　　在校门两侧，修鞋摊等流动商贩摆摊设点，校园围墙上的“三好学生”宣传板有油污或被遮挡，部分宣传板破损严重。在一些摊点附近，部分路面和墙面沾满油污泥垢，甚至变成黑色。

　　市创建办督查人员说，高新区实验中学周边环境问题经常遭到市民投诉，有关部门多次通知整改，责任单位也多次反馈完成整改，但问题依然存在。督查人员认为，上述问题长期存在且久治难愈，反映了有关部门存在管理形式化、整改走过场问题，既不利于学生学习、生活，也破坏了文明城市形象。

　　高新区管委会相关负责人表示，对于高新区实验中学周边环境卫生差、管理秩序乱、人员聚众打牌等问题，该区将在一周内完成整改，并举一反三，彻底净化校园周边环境，助力文明城市创建。（记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    新闻排行
  • 【视频】刚刚，洛阳玻璃厂路高架主线...
  • 清澈！灵动！龙门石窟一泉眼干涸多年...
  • 洛阳周山大道下穿开元大道隧道配套工...
  • 扩散！洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部...
  • 快讯！玻璃厂路高架瀍涧大道至九都路...
  • 洛阳市实验小学恒大分校改名为瀍河区...
  • 老旧小区换新貌 居民点赞笑开颜
  • 江凌主持召开会议对开发区改革发展工...
  • 洛阳交警发布2021中秋假期出行提示
  • 管理平台明天上线！共享单车超量投放...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    洛阳飞行教师：开得了...
    百岁老人孙志安：村里...
    “病毒捕手”齐存森（...
    持续创新 电力设备畅...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    望秋色

    扁豆花儿开

    桂花飘香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605