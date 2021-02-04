洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【视频】刚刚，洛阳玻璃厂路高架主线通车！昔日20分钟车程如今仅需5分钟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.15 08:56

　　一桥飞跨铁路，昔日20分钟的车程，如今被压缩到了5分钟以内！

　　今日上午9时，经过一年半多的施工，玻璃厂路高架实现主线通车，北起瀍涧大道、南至九都路的这条高架快速路，上跨陇海铁路，连通两大城市区，成为中心城区洛北板块的又一条惠民大通道。这里，洛报融媒记者通过一组数据带您了解这条最新投用的快速路。

 

　　施工历时19个月

　　作为疏解隋唐洛阳城宫城区交通压力的重要举措，玻璃厂路高架改造提升工程定位是南北贯通的西干线，在2020年3月正式开工建设。施工中，参建人员克服了疫情防控、上跨铁路等难题，优化工期，24小时不间断施工，最终历时19个月时间完成了主线建设。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于2021年中秋节、国庆节放假安排的通知
  • 刚刚，奥运冠军鲍珊菊获赠红旗H9轿车...
  • “15分钟生态休闲圈”初步形成 洛阳...
  • 物业公司涉嫌违规私采地下水 有关部门...
  • 洛阳：奋力抢占产业发展制高点
  • 大鱼视觉技术(河南)有限公司：研发精...
  • 扩散！洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部...
  • 小伙儿酒后要跳河轻生 民警巧用东北话...
  • 清澈！灵动！龙门石窟一泉眼干涸多年...
  • 洛阳交警发布2021中秋假期出行提示
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳飞行教师：开得了...
    百岁老人孙志安：村里...
    “病毒捕手”齐存森（...
    持续创新 电力设备畅...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    望秋色

    扁豆花儿开

    桂花飘香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605