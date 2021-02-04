【视频】刚刚，洛阳玻璃厂路高架主线通车！昔日20分钟车程如今仅需5分钟

今日上午9时，经过一年半多的施工，玻璃厂路高架实现主线通车，北起瀍涧大道、南至九都路的这条高架快速路，上跨陇海铁路，连通两大城市区，成为中心城区洛北板块的又一条惠民大通道。
今日上午9时，经过一年半多的施工，玻璃厂路高架实现主线通车，北起瀍涧大道、南至九都路的这条高架快速路，上跨陇海铁路，连通两大城市区，成为中心城区洛北板块的又一条惠民大通道。
一桥飞跨铁路，昔日20分钟的车程，如今被压缩到了5分钟以内！
今日上午9时，经过一年半多的施工，玻璃厂路高架实现主线通车，北起瀍涧大道、南至九都路的这条高架快速路，上跨陇海铁路，连通两大城市区，成为中心城区洛北板块的又一条惠民大通道。这里，洛报融媒记者通过一组数据带您了解这条最新投用的快速路。
施工历时19个月
作为疏解隋唐洛阳城宫城区交通压力的重要举措，玻璃厂路高架改造提升工程定位是南北贯通的西干线，在2020年3月正式开工建设。施工中，参建人员克服了疫情防控、上跨铁路等难题，优化工期，24小时不间断施工，最终历时19个月时间完成了主线建设。
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