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诚信，已成为洛阳鲜明的城市品格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.15 08:34

　　开栏语：“人而无信，不知其可也”，诚实守信是中华民族的传统美德。

　　2007年，我市在全国率先设立“11·22诚信日”，成为全国首个专门设立诚信日的城市，旨在以诚信打造城市新名片，赋能城市大发展。

　　如今，14年过去，“诚信洛阳”这一名片越擦越亮，“诚信洛阳”释放的动能也在助推着我市区域竞争力的不断提升。自即日起，本报开设《诚信洛阳》栏目，将从诚信理念、诚信文化等方面，带您走进更加生动的“诚信洛阳”。

　　诚信之于个人，是个人魅力的重要所在；诚信之于企业，是企业发展的内在动力；诚信之于城市，是城市品格的闪亮名片。

　　位于高新区的洛阳涧光特种设备股份有限公司，是一家致力于石化特种装备的研发、生产、销售、技术咨询与服务的国家高新技术企业，荣获国际专利、发明专利、实用新型专利等共计110余项，部分产品填补国内空白，达到国际先进水平，曾被评为洛阳市“诚信民营企业”。

　　“诚信是我们企业发展的第一核心理念。”该公司总经理助理司朋朋说，这块“金字招牌”对他们的影响很大，也是企业宝贵的精神财富，“有诚信才有发展，企业才能获得合作伙伴和客户的认可”。

　　2007年，我市在全国率先设立“11·22诚信日”。14年来，我市先后开展“诚信论坛”“诚信示范企业表彰”“诚信进社区文艺汇演”“信用体系建设工作推进会议暨‘红黑榜’发布”“诚信服务知识竞赛”等多种活动，大力营造褒扬诚信、惩戒失信的正能量城市氛围。

　　好气候温润好土壤。各种诚信主题宣传活动让“诚实守信”文化在河洛大地扎根蔓延、深入人心。近年来，我市涌现出了一大批“诚信人物”：两次归还中大奖彩票的彩票代售点老板张老二，敢于担当、信守承诺的乡村教师吴觅博，以诚信赢得众多“回头客”的的哥常雪均……他们以自己的故事，为“诚信洛阳”生动代言。

　　河南科技大学教授、市经济社会研究中心首席研究员席升阳认为，无论从道德层面还是制度层面来看，诚信都是社会稳定高效运转的基石。如果把诚信体系看作一个金字塔，金字塔的底部由公民行为诚信、习惯诚信及理念诚信构成，再往上为企业诚信、金融诚信，顶端为政府诚信，当整个社会诚信成风，那么，这座金字塔就将更加稳固、牢靠，从而迸发出更强劲的发展动力。（记者 王若馨）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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