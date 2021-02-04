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开创新时代洛阳“三农”工作新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.15 08:32

　　连日来，全市乡村振兴工作会议精神在我市各界持续引发热烈反响。大家一致表示，要坚决扛起全面推进乡村振兴的历史责任，激发基层干部群众创造力，尊重农民主体地位和首创精神，奋力开创新时代洛阳“三农”工作新局面。

　　乡村振兴的核心是富民，大力发展乡村产业，不断增加农民收入，现代农业机械在其中发挥着不可或缺的作用。国家农机装备创新中心总经理王云飞表示：“实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化，对农业机械化提出了更高要求，也为我们下一步发展指明了方向。”作为农机领域唯一的国家制造业创新中心，该中心目前正围绕高端农机产品及其制造技术的研究与产业孵化多领域发力，加快提升农作物耕种收综合机械化率，同时致力推进智慧农田大数据平台建设，为我国乡村振兴贡献创新力量。

　　推进乡村振兴，就要把产业发展作为核心，把农民增收作为关键，持续推进脱贫人口稳定增收。“小康不小康，关键在老乡，在这一点上我作为村党支部书记责无旁贷。”孟津区常袋镇马岭村党支部书记马其祥说，马岭村近年已成为远近闻名的文明示范村，曾入选第二届中国美丽乡村百佳范例，下一步将结合会议精神，着重深度挖掘本村资源，用好各项政策，继续带领村民大胆探索创新发展，努力增加集体经济收入，改善人居环境，让老百姓获得感、安全感、幸福感进一步提高。

　　近年，宜阳县围绕“乡贤+”文章发力，加速打造“雁归经济”，为大批青年才俊返乡创业大展拳脚营造“家的感觉”。该县赵保镇“赵保山茶”品牌负责人关胜利正是受益者之一。“此次会议提到，要围绕集镇布局发展劳动密集型产业和特色乡村产业，实现人口集聚和产业发展的良性互动，这与我返乡创业的思路不谋而合。”关胜利表示。如今，关胜利的酸枣叶茶在线上线下同时销售，吸引了不少客户。他还结合当地特色陆续开发出野生蒲公英、野生茵陈等炒制产品，已销往全国各地。

　　“会议强调的尊重农民主体地位和首创精神，让我们心中为之一暖。”洛阳李应贤果业有限公司总经理李萱萱笑着说。作为一名“新农人”，李萱萱自从返乡后，就和父亲一起围绕当地特产金珠沙梨展开创新产业化探索，目前开发出多款深加工产品，并与我市知名食品加工企业开展合作。随着“梨经济”越做越大，当地吸引回乡创业的年轻人也越来越多。

　　全市乡村振兴工作会议提出，真正用市场理念、市场思维、市场机制来建设乡村，既能有效改善农村功能和人居环境，又能为乡村创造更大的价值。

　　“顺应文旅消费发展趋势，探索乡村运营手段，是实现乡村振兴的有效途径，学习过会议精神后，我们推进乡村振兴的劲头更足了！”清洛基地主任助理兼总经办主任白笑怡表示。作为全市创新平台代表，清洛基地在去年就秉持以乡村运营为抓手推进乡村建设的理念，正式成立乡村振兴工作小组并长期驻扎嵩县三合村，通过多渠道助力“手绘小镇”升级。依托链接清华美院教授、文创专家等资源，清洛基地目前已为三合村量身打造“三合土”文创产品产业链，并根据研学课程开发多条精品线路，基地与村内道德模范的合作项目也在紧锣密鼓推进中。（记者 陈曦）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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