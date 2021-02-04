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守牢安全生产底线 做好“双节”安全防范
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.15 08:21

　　昨日，在收听收看全国“中秋”“国庆”假期安全防范视频会议和全省安全生产电视电话会议后，我市召开会议，部署相关工作。

　　市委常委、常务副市长王琰君在我市会议上指出，当前是安全生产的重要期、关键期、敏感期，各级各部门要从思想深处和具体工作中，切实守牢安全底线。各县区要立即组织辖区内市场主体开展动员部署，增强红线意识，树牢底线思维，坚持一切工作立足于防，把责任、措施、作风落到实处。

　　王琰君强调，要从薄弱环节和险情隐患处着手，加大隐患排查力度。自即日起到10月底要聚焦矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、旅游、消防等重点领域以及灾后重建工作，综合运用企业自查、专家诊察、县区排查、市级抽查等方式方法，组织对重点县区、重点企业、重点单位和重点场所，全员全过程全方位进行拉网式排查，对于前期交办的各类问题隐患，能够整改的一周内整改到位，不能整改的要做好安全防控措施。要从责任履行和工作作风上发力，切实把事故隐患消灭在萌芽状态。市安委办要向各县区重点行业部门、重点企业下发特殊时期安全生产承诺书，各县区要整合工作力量，协同作战，严格执行领导带班的应急值班值守制度，做细做实做好应急预案和实战演练，为保障人民群众平安祥和过节和经济运行秩序的平稳，营造和谐稳定的安全环境。(记者 李东慧 李迎博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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