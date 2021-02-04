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坚决守住“一条底线”—— 一论扎扎实实把乡村振兴抓起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.15 08:18

　　在希望的田野上，洛阳开始全新的跋涉。

　　近年来洛阳最大规模的乡村振兴会议，“一竿子插到底”覆盖市、县、乡、村四级……日前召开的全市乡村振兴工作会议，全面擘画乡村振兴的抓手路径，明确提出按照“151”工作部署全面推进乡村振兴，其中坚守防止返贫底线被摆在首位，传递出做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的鲜明导向。

　　“151”工作部署，简言之，就是坚守“一条底线”、突出“五个抓手”、强化“一项保障”。具体来说，就是持续巩固拓展脱贫攻坚成果坚守防止返贫底线，以“三清两建”为抓手推进乡村治理，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，以乡村运营为抓手推进乡村建设，以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，以“三变”改革为抓手激发乡村发展活力，以加强党的领导为保障推动各项工作落实落细，这是全面推进乡村振兴的“洛阳实践”。“三农”工作重心全面转向乡村振兴，不是说就把脱贫攻坚抛到一边去，而是二者要更好衔接，放在优先的位置来推进。

　　巩固脱贫攻坚成果，是乡村振兴的前提，也是现阶段乡村振兴的首要任务。只有产业发展起来了，农民普遍增加收入了，贫困人口的稳定收入才有保障，才能使脱贫攻坚的成果更加牢固。回望波澜壮阔的战“贫”历程，宜阳县香鹿山镇赵老屯村发展花椒与迷迭香产业，让“空心村”蝶变成“网红村”；栾川县潭头镇拨云岭村兴建“岭上人家”旅游民宿，让曾经的“光棍村”拨开“穷云”见朝阳……正是靠产业支撑，改变了成千上万人的命运，让我们打赢脱贫攻坚战，宣告绝对贫困在河洛大地成为历史。

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活新奋斗的起点。如果说，脱贫攻坚是让“极少数”摆脱贫困，那么乡村振兴就是让“大多数”共同富裕，这条路注定不会一帆风顺，任务越是艰巨，越是要守牢防止规模性返贫的底线。继续保持政策不变、力度不减，巩固脱贫攻坚成果，同时突出富民这个核心，把具体抓手抓出实效，乡亲们的好日子就会芝麻开花节节高，广袤的河洛乡村就会生机勃勃气象新！(洛平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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