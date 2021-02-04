徐衣显与红星美凯龙集团总裁蒋小忠举行工作会谈

14日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛考察的红星美凯龙集团党委书记、总裁蒋小忠一行，就打造现代化消费综合体、高品质文旅文创项目举行工作会谈。

14日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛考察的红星美凯龙集团党委书记、总裁蒋小忠一行，就打造现代化消费综合体、高品质文旅文创项目举行工作会谈。双方一致认为，正在“建强副中心、形成增长极”的洛阳，机遇和优势叠加，市场和前景广阔，要紧密结合洛阳城市发展定位，统筹考虑区域产业布局，创新模式、更新方式，合作发展平台经济、数字经济、文旅文创等新业态，打造更多聚人气、补短板、强功能的高品质项目，让城市发展与企业壮大相得益彰、互利共赢。中国企业家联谊会秘书长单恒伟等参加会谈。 (洛报融媒记者 孙小蕊)