全名单！洛阳各县区新一届党委领导班子名单出炉

截至9月14日，洛阳市14个县区圆满完成县区党委换届工作，选举产生了新一届县区党委领导班子。

截至9月14日，洛阳市14个县区圆满完成县区党委换届工作，选举产生了新一届县区党委领导班子。请看各县区新一届党委领导班子全名单——

洛龙区

8月11日上午，中国共产党洛阳市洛龙区第五届委员会第一次全体会议召开。

会议选举张玉杰、韩建军、武韬、张向阳、胡贵生、刘文文(女)、秦四海、田小宁(女)、耿俊、智建国、王进升为区委常委；选举张玉杰为区委书记；选举韩建军、武韬为区委副书记。

新安县

8月12日上午，中国共产党新安县第十五届委员会召开第一次全体会议。

会议选举宗国明、王智、刘军锋、张超峰、段红高、张田、韩少峰、马辉、马志鹏、袁如豪、李晓敏为县委常委；选举宗国明为县委书记；选举王智、刘军锋为县委副书记。

西工区

8月13日下午，中国共产党洛阳市西工区第十届委员会举行第一次全体会议。

会议选举王进、史千灵、李彩民、高大雁、陈强、王加祥、王改红、武海军、陈德祥、刘德成、何鹏为区委常委；选举王进为区委书记；选举史千灵、李彩民为区委副书记。

孟津区

8月14日下午，中国共产党洛阳市孟津区第一届委员会第一次全体会议召开。

会议选举杨劭春、马晓平(女)、张延峰、魏斌、王雷、陈利民、张明富、贺红为、鲁俊生、杨晓、宋晓庆为区委常委；选举杨劭春为区委书记；选举马晓平(女)、张延峰为区委副书记。