清澈！灵动！龙门石窟一泉眼干涸多年后恢复泉涌 【视频】

位于龙门石窟西山的锣鼓泉，干涸多年后重新流出汩汩清泉！近日，不少游客从清澈的泉水池旁走过，或“打卡”留念或驻足戏水，这里也成为龙门石窟景区一个新的人气旺的景点。

位于龙门石窟西山的锣鼓泉，干涸多年后重新流出汩汩清泉！近日，不少游客从清澈的泉水池旁走过，或“打卡”留念或驻足戏水，这里也成为龙门石窟景区一个新的人气旺的景点。

(游客在锣鼓泉边拍照留言)

锣鼓泉位于龙门西山中段，和南边的珍珠泉共用一个泉池。只见写有“锣鼓泉”三个字的石头旁，有一股泉水从泉眼中汩汩流出，泉眼距水面高约半米，源源不断的泉水注入池中，带来勃勃生机和活力。而珍珠泉肉眼可见两个泉眼，其中一个位置较高，宛若山上流下的小溪，水势较急，从灰色的石灰岩上顺势而下，给西山带来灵动之美。

生生不息的泉水也吸引众多游客驻足，大家有的倚在石旁拍照留念，有的则蹲下用手戏着清澈透亮的泉水，享受山间清泉给燥热秋季带来的丝丝凉意。