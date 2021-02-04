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扩散！洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发布倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.14 19:21

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
关于做好近期疫情防控的倡议书

全市广大居民朋友们：

　　近期，全国本土病例零星散发，并引起聚集性疫情，疫情防控形势复杂严峻，特别是中秋、国庆假期将至，人员出行、旅游和聚集性活动增加，疫情防控压力持续增大。为切实保障全市人民群众生命安全和身体健康，现倡议如下：

　　一、提高防护意识。目前福建省莆田市、泉州市、厦门市等地疫情防控形势仍然存在不确定性，请全市广大居民提高防护意识，从自身做起，切实做到思想不麻痹、防疫不懈怠、措施不放松，严格落实我市疫情防控工作各项要求，多理解、多支持、多配合。

　　二、非必要不远行。时刻关注各地疫情风险等级，尽量不要前往境外和国内疫情中高风险地区。如确需前往务必做好个人防护，出行前向所在单位、村(社区)登记报备，返回后按要求进行隔离管控和核酸检测。目前尚在中高风险地区的，非必要不返洛。境外和国内中高风险地区来(返)洛人员，要主动向村(社区)和单位报备，积极配合落实防控措施。

　　三、倡导健康生活方式。进入商场超市、农贸市场、医疗机构、党政机关、企事业单位等公共场所，要主动配合测体温、出示健康码、戴口罩、保持安全社交距离。科学佩戴口罩，勤洗手、不聚集、不扎堆，不组织和参加大规模聚集性活动，减少与外来人员接触。做好居家清洁卫生，做到常通风、勤消毒。咳嗽和打喷嚏时使用纸巾或屈肘遮掩口鼻，防止飞沫传播。

　　四、做好健康监测。密切关注个人健康状况，如出现发热、干咳、乏力、腹泻等可疑症状，应在做好个人防护后及时就近到发热门诊就诊。就医过程中尽量避免乘坐公共交通工具，全程规范佩戴口罩，避免接触他人。

　　五、严防物品传疫。广大市民尽可能不网购境外、中高风险地区物品，如收到来自境外、中高风险地区的快递等物品，要严格对外包装进行消毒，做好防护，确保安全。采购冷冻、海鲜等食品请到正规商场、超市，不购买无合格证明的食品。

　　六、积极接种疫苗。开展新冠病毒疫苗接种，加快构建人群免疫屏障，是阻断新冠病毒传播、防控新冠肺炎疫情最经济、最有效、最科学的干预措施。请广大市民抓紧携带身份证就近接种，以“一臂之力”筑起全市免疫屏障。

　　七、科学理性应对。获取疫情信息以官方发布信息为准，不随意转发、扩散未经核实的疫情信息，更不能胡乱编造、发布不实信息，共同维护良好的疫情防控舆论环境。

　　广大市民朋友们，疫情防控、人人有责，让我们积极行动起来，从点滴做起，同心合力、共同努力，筑牢疫情群防群控的坚实防线！

　　2021年9月14日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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