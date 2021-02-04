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槲树庙村的“九朵金花”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.14 20:42

　　来到槲树庙村不久，李明就决定成立乡村振兴产业服务队。

　　2009年，大学毕业的李明回到家乡洛阳栾川，在庙子镇山湾村当了大学生村干部，后转岗至白土镇党建办公室，今年又来到白土镇槲树庙村任党支部书记、村委会主任。

　　“我是在槲树庙村长大的，我想带领这里的群众致富。”9月8日，记者在镇槲树庙村见到李明，她说，喝着村里泉水长大的她，决心用知识反哺乡亲。

　　槲树庙村有一个田园综合体，由于之前疏于管理，并无太大起色。李明来了之后，首先把目光盯在了园内的果树上。

　　要把果树种好，技术是关键。然而，李明没技术，村民也都是门外汉。于是，她从外地请来专家作技术指导。

　　“专家要价太高，一天两天还行，时间长了，我们‘养’不起。”李明坦言，专家驻村服务不是长久之计，必须要培养自己的“专家组”。

　　就这样，在李明的牵头下，包括她自己在内的3名党员和3名村民组成的果树种植产业服务队成立了。6名队员，在专家的指导下，初步掌握了桑葚、冬桃等果树的种植技术。

　　师傅领进门，修行在个人。队员们首先拿桑葚“开了刀”，灌溉、修剪、施肥，竟让荒废许久的果树产生了效益。“虽然收入只有几千元，但还是让一些持观望态度的群众有了跃跃欲试的心理。”李明说。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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