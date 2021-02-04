洛阳汉魏文旅专线进入首届全国十佳文博社教案例宣传推介终评

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市汉魏故城遗址管理处获悉，首届全国十佳文博社教案例宣传推介活动在北京进行初评，由该管理处选送的“‘上车开讲’——汉魏文旅专线讲汉魏历史”在初评的193项案例中脱颖而出。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市汉魏故城遗址管理处获悉，首届全国十佳文博社教案例宣传推介活动在北京进行初评，由该管理处选送的“‘上车开讲’——汉魏文旅专线讲汉魏历史”在初评的193项案例中脱颖而出。

(线路开通)

本次评选活动由中国文物报社、中国教育电视台共同主办，共收到144家单位的申报项目193项，包括了讲解类、教育类、宣传展演类以及其他具有实践探索价值、取得良好成效和典型经验的创新性线上线下社会教育活动案例，经评委评议、投票，最终遴选30项案例进入终评。

(车内文化元素)

(身着汉服的讲解员)

“‘上车开讲’——汉魏文旅专线讲汉魏历史”项目于今年牡丹文化节前启动，依托洛阳87路公交专线，打造出一条汉魏文化讲解公交线路，带领大家了解汉魏洛阳城背后的历史故事。同时，洛阳市汉魏故城遗址管理处组织讲解员、志愿者团队在专线上开展丰富的社交专题活动，将文物、历史文化资源送上公交车。

如果您也想体验这趟汉魏文旅专线，可参照上图中的公交线路站点乘车。东花坛发车的首末班时间分别为6：00、19：00，发车间隔约为20分钟，每人每次票价为1元。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 黄思源 文/图)