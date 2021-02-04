洛阳积极推进县级及以下烈士纪念设施管理保护工作【视频】

14日，走进宜阳县烈士陵园，洛报融媒记者看到工作人员正在对陵园进行清洁、修砌围墙。这次整修源自宜阳县退役军人事务局和宜阳县人民检察院正在联合开展的烈士纪念设施管理保护工作。

14日，走进宜阳县烈士陵园，洛报融媒记者看到工作人员正在对陵园进行清洁、修砌围墙。这次整修源自宜阳县退役军人事务局和宜阳县人民检察院正在联合开展的烈士纪念设施管理保护工作。

“前几天，我们在工作中发现宜阳县烈士陵园有约50米的围墙，因近期暴雨原因出现裂缝、倾斜等情况，遂要求相关单位尽快整改。”宜阳县退役军人事务局有关负责人介绍，根据相关要求，该问题要在9月20日前整改完毕。

该负责人介绍，今年8月起，他们按照“信息校核、规范整修、有效管护、宣传教育”四个“全覆盖”工作标准，对全县烈士纪念设施，特别是散葬烈士墓管理保护工作存在的墓体损坏、管理缺失等问题进行摸底排查，并通报有关责任单位整修整改，全面提升烈士纪念设施管理保护水平。

目前，相关单位已完成对该县3个烈士陵园、29处零散烈士墓的排查，对发现的纪念馆漏水、园区绿化不足、树木倾倒、围墙倾斜等问题，已建立台账，并反馈给责任单位限期整改。