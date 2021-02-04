全市法院重点工作推进会召开

9月13日，洛阳中院召开全市法院重点工作推进会，分析研判全市法院1—8月审判执行工作情况，谋划部署下一步重点工作。洛阳中院党组书记、院长曲海滨出席会议并讲话，党组副书记、常务副院长李红伟主持会议并提出具体要求。其他党组成员、各部门负责人，各基层法院院长、常务副院长参加会议。

9月13日，洛阳中院召开全市法院重点工作推进会，分析研判全市法院1—8月审判执行工作情况，谋划部署下一步重点工作。洛阳中院党组书记、院长曲海滨出席会议并讲话，党组副书记、常务副院长李红伟主持会议并提出具体要求。其他党组成员、各部门负责人，各基层法院院长、常务副院长参加会议。 9月13日，洛阳中院召开全市法院重点工作推进会，分析研判全市法院1—8月审判执行工作情况，谋划部署下一步重点工作。洛阳中院党组书记、院长曲海滨出席会议并讲话，党组副书记、常务副院长李红伟主持会议并提出具体要求。其他党组成员、各部门负责人，各基层法院院长、常务副院长参加会议。 会上，李红伟通报讲评了全市法院1—8月审判质效。洛阳中院党组成员、副院长胡博文通报讲评了全市法院1—8月执行质效。各基层法院院长和中院相关部门负责人逐一汇报了重点工作完成情况、不足和解决措施。 曲海滨指出，今年以来，面对党史学习教育、政法队伍教育整顿、市委巡察等各项任务交织，全市法院坚持围绕中心、服务大局，整体工作保持良好运行态势，要进一步坚定信心、明确思路、完善举措、狠抓落实，为“建强副中心、形成增长极”提供有力司法保障。 曲海滨强调，全市法院要强化危机意识和紧迫意识，努力补短板、强弱项，确保完成全年工作目标。一要强化政治意识，牢固树立三个导向。要树立目标导向，认真贯彻学习省委工作会议、全省平安建设工作会议等会议精神，自觉地将司法工作置于大局中，为洛阳高质量发展提供高效司法服务。要树立问题导向，深入分析案件质效方面存在的突出问题，周密部署、抓好落实，实现审判执行质效双提升。树立结果导向，以服务保障高质量发展的实际行动和扎实成效检验对党忠诚，努力实现洛阳法院工作全省领先。二要牢记宗旨，奋勇争先。要坚持以人民为中心的发展思想，坚持司法为民、公正司法工作主线，围绕“奋勇争先、更加出彩”，推动各项工作往实里抓、向目标奔，实现法院工作高质量发展。三要抓实重点，服务大局。要发挥审判职能，服务保障民营经济高质量发展，持续营造法治化营商环境；要深化诉源治理，发挥人民法庭的前沿阵地作用，持续推进市域社会治理现代化；要做好涉诉信访化解，控新治旧、标本兼治，持续防范化解风险；要狠抓审判执行质效，推进司法公开，持续提升人民群众满意度；要加强班子建设，营造干事创业良好氛围，持续推动法院事业健康发展。（通讯员/王雨潇）