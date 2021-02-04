洛宁至洛阳城际公交线路调整

14日，洛报融媒记者从洛宁汽车站获悉，因洛宁县城多处围挡施工，对洛宁汽车站发往洛阳市区的677路城际公交，发往三门峡、中河、渑池、义马等地的车辆路线进行调整，临时途经凤翼路——京宁路——兴宁路(县政府、县二中)——迎宾大道(鑫隆汽车城)。
14日，洛报融媒记者从洛宁汽车站获悉，因洛宁县城多处围挡施工，对洛宁汽车站发往洛阳市区的677路城际公交，发往三门峡、中河、渑池、义马等地的车辆路线进行调整，临时途经凤翼路——京宁路——兴宁路(县政府、县二中)——迎宾大道(鑫隆汽车城)。
14日，洛报融媒记者从洛宁汽车站获悉，因洛宁县城多处围挡施工，对洛宁汽车站发往洛阳市区的677路城际公交，发往三门峡、中河、渑池、义马等地的车辆路线进行调整，临时途经凤翼路——京宁路——兴宁路(县政府、县二中)——迎宾大道(鑫隆汽车城)。
另外，15日起，该站发往郑州的班车恢复运营，暂定为每日一班，9时发车，15时从郑州陇海汽车站返回。(洛报融媒记者 赵硕)
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