洛阳栾川县“美丽产业”蹚出富民路

初秋时节，走进栾川县陶湾镇协心村，青山层层环绕，伊河蜿蜒而过，豫西特色民宿散落山间。

初秋时节，走进栾川县陶湾镇协心村，青山层层环绕，伊河蜿蜒而过，豫西特色民宿散落山间。

郭忠海经营的农家宾馆就在这里。2016年，郭忠海在政府的号召下，将自家房屋改建为农家宾馆，开业以来，生意一年比一年红火。“村里美了，来的人多了，生活彻底改变了。”郭忠海说，这一季虽然受到了疫情影响，不过收入三四万元不成问题。

地处豫西伏牛深山区的协心村曾经是个贫困村，过去几乎没有什么致富产业。近年，当地依托独特的山水资源、田园风光，治理河道、遍植花草，建设登山步道、漂流设施，大力发展乡村旅游。如今，这里已经发展成为一个可供游客旅游、休闲、健身的“度假村”。

在协心村走一走，你会发现在这里度假着实惬意。村庄坐落于连绵的青山之间，清澈见底的伊河穿村而过，北岸一条自行车道蜿蜒远去，南边沿着登山步道可爬上山顶，村里游客服务中心、旅游公厕、休闲广场等设施一应俱全，山谷里还建有全省海拔最高的五人制足球场。

协心村的美丽蝶变，是栾川县乡村旅游如火如荼发展的一个缩影。近年，栾川县大力实施“生态立县、旅游富县、产业强县”战略，将发挥生态优势、发展乡村旅游作为践行县域治理“三起来”的有效抓手，因地制宜开发乡村旅游产品，推动乡村旅游提质增效，描绘乡村振兴新画卷。