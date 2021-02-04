轿车“底朝天”一男子被困 消防队员徒手掰门救人【视频】

11日1时13分，在洛阳市宜阳县创业路与李贺大道交叉口，有一辆轿车发生事故仰翻路面，一人被困车内，宜阳县消防救援大队指挥中心立即调派锦屏大道消防站人员赶往现场。

11日1时13分，在洛阳市宜阳县创业路与李贺大道交叉口，有一辆轿车发生事故仰翻路面，一人被困车内，宜阳县消防救援大队指挥中心立即调派锦屏大道消防站人员赶往现场。

消防救援队员到达现场后发现，一辆白色小轿车“底朝天”在马路中间，两侧车门严重变形，一男子被安全带束缚在驾驶座上无法动弹，但意识清醒。

根据现场情况，消防救援人员立即采取救援措施。首先，两名消防救援人员利用液压扩张器对车门进行破拆，打开救生通道，然后，把男子身上的安全带剪开。因救援空间狭小，设备施展不开，消防救援队员们又用手将车门掰开，扩大营救空间。最终，男子被顺利救出，被送往医院救治。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 赵一博 文/图/视频)