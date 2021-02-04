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洛阳交警发布2021中秋假期出行提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.14 17:43

　　14日，洛阳市交警部门就节日期间全市道路交通运行状况进行分析、预判，发布今年中秋假期期间(9月19日至21日)出行提醒。

　　交警部门预计，受前期夏季汛情、疫情影响，市民的出行意愿和出行计划将在中秋假期期间得到释放，加上河洛文化旅游节临近，不少景区推出惠民措施，预计洛阳市在中秋假期期间将迎来以探亲流、郊县游为主的短途出游高峰。

　　●高速公路

　　郑卢高速上戈站、二广高速龙门服务区处于施工封闭状态；宁洛高速731至732km段东半幅单幅双向通行；二广高速伊滨收费站口南向北方向的上、下站匝道均封闭，车辆可绕行龙门站、关林站上下，龙门收费站口北向南下站匝道封闭，车辆需经伊滨站下站。需要注意的是，中秋假期期间，高速公路不免费。

　　●山区旅游线路

　　交警部门预计，中秋假期期间，老君山、重渡沟、白云山、神灵寨等西部、西南部旅游目的地将持续升温，短途旅游车辆大量涌入，安全畅通保障压力较大。

　　●城市区道路

　　交警部门预计，中秋假期期间，龙门、白马寺、王城公园、丽景门、洛邑古城等景区热度高，车辆多、流量大。市区大型商超周边道路也可能会出现局部通行不畅。建议市民及游客多采用地铁、公交、共享单车等绿色公共交通出行。

　　相关链接：市区施工路段

　　周山大道下穿开元大道工程正在施工，南北方向断行，通过的小型车辆可经牡丹大道—杜预街—洛宜路绕行，大型车辆需经南山大道或关林路或牡丹大道，上丝路大道、凌波桥绕行。

　　永泰街下穿箱涵工程正在施工，永泰街通衢路口至南山大道段断行，前往龙门客运中心车辆可经金城寨街绕行，往南山大道方向可经厚载门街绕行。

　　西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，伊滨路的司马光路至龙顾路段、玄奘路的龙顾路至葛潘路段围挡断行，市区前往倒盏村的车辆可经南山大道—科技大道—孝文大道—南山大道绕行。

　　小浪底专线全线施工，半幅通行；G208二淅线洛阳黄河公路大桥装有限高架，限制过往货车通行，超限货车可经雷河丁字路口，沿S317永孟线—S240济邓线黄河公路大桥—S310长邵线绕行；中原路(西霞院至胜利路段)封闭施工，车辆可经河阳路绕行。

　　地铁二号线部分站点、九龙台立交正在施工，车辆从保通路通行，玄武门大街平等街至新街段仅限由东向西单向通行；中州路郑州路口至景华路郑州路口段施工双向封闭。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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