市民之家上新设备！刷刷身份证，立显洛康码

近日，洛阳市民之家新增两套新型设备，身份证只要在刷卡器上刷一下，洛康码信息会立即显示出来，大幅提升洛康码查验效率。

近日，洛阳市民之家新增两套新型设备，身份证只要在刷卡器上刷一下，洛康码信息会立即显示出来，大幅提升洛康码查验效率。

14日上午，洛报融媒记者在市民之家东二、二楼大台阶出入口处，见到了这两套新型设备。每套设备由一台笔记本电脑和一个身份证刷卡器组成。市民进入市民之家时，只用在刷卡器上刷一下身份证，洛康码的风险等级、核酸检测结果、疫苗接种情况等信息，就会立刻显示在笔记本电脑屏幕上。

“这套设备的名字叫健康防疫核验平台，设备是由数字广东网络建设有限公司捐赠的，洛阳联通公司为我们提供了技术支持。”洛阳市政务服务与大数据管理局相关负责人说。与传统查验洛康码的方式相比，通过刷身份证查验洛康码，免去了市民通过手机软件打开洛康码的步骤，也方便了老年群体查验洛康码。

此外，市民刷身份证后，洛康码的相关信息还会在系统中保存，一旦发生疫情，方便有关部门快速追踪溯源。“除了市民之家，该健康防疫核验平台还适用于机场、车站等人流量较大的场所。我们计划以后逐步在更多地方推广这种新型设备。”该负责人说。(洛报融媒记者 郭秩铭 文/图)