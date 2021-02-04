万人助万企：洛阳老城区国企给文创产业园让地

14日上午，在洛阳市老城区天心校场里文化创意产业园门前，施工正酣。这里曾经是一片简易的收费停车场，将彻底拆除，新建集产业园大门、广场、停车场于一体的市民休闲活动中心。

天心校场里文化创意产业园市民休闲活动中心效果图

14日上午，在洛阳市老城区天心校场里文化创意产业园门前，施工正酣。这里曾经是一片简易的收费停车场，将彻底拆除，新建集产业园大门、广场、停车场于一体的市民休闲活动中心。

下个月，天心校场里文化创意产业园即将建成投用。按说这项重大项目开工都一年多了，为啥大门现在才建？

天心校场里文化创意产业园

工程赶得紧，是有原因的。

“之前设计的大门不在这里，这是区属一家国有企业的地块，我们私下协调过，没有谈成。”说话间，产业园总经理郑少峰指向了一旁那条狭窄的校场街。

按照之前的设计方案，去天心校场里文化创意产业园，要先从九都路往南拐到校场街，然后再向东拐个弯才能到。产业园正前方倒是有一片空地，曾经作为洛邑古城的备用停车场，是区属国有企业的一项固定收入来源。

转机始于9月初。

“万人助万企”活动开展以来，在一次区领导调研活动中，天心校场里文化创意产业园的负责人提到了出入不方便的问题。

当天收到企业诉求，当天就召开协调会，在区政府的协调下，区属企业同意腾出土地，第二天就开始了围挡施工。

“文旅产业是老城区的支柱，表面看国企没有了停车费的收入，但通过天心校场里文化创意产业园这一个点，带动附近一整片发展，咱政府不能跟企业争利。”老城区政府主要负责人说。