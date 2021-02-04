洛阳周山大道下穿开元大道隧道配套工程将于近日动工

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：近几天洛宜路与周山大道交叉口东南侧小区外围墙上突然多了很多符号，请问是什么意思？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：近几天洛宜路与周山大道交叉口东南侧小区外围墙上突然多了很多符号，请问是什么意思？

对此，洛阳住房和城乡建设局回复如下：感谢您对市政建设工作的关心和支持，此位置即将进行周山大道下穿开元大道隧道配套工程建设，计划于近日动工。

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