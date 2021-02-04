注意！这些批次成品油不达标

抽取车用乙醇汽油(E10)88个批次，9个批次不符合标准要求——今日洛报融媒记者从洛阳市市场监督管理局获悉，该局发布今年上半年流通领域成品油及车用尿素质量监督抽查情况。

抽取车用乙醇汽油(E10)88个批次，9个批次不符合标准要求——今日洛报融媒记者从洛阳市市场监督管理局获悉，该局发布今年上半年流通领域成品油及车用尿素质量监督抽查情况。 抽取车用乙醇汽油(E10)88个批次，9个批次不符合标准要求——今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监督管理局获悉，该局发布今年上半年流通领域成品油及车用尿素质量监督抽查情况。 按照我市2021年度产品质量监督抽查计划，该局在全市范围内组织开展了流通领域内成品油及车用尿素质量监督抽查，目前结果已经出炉，具体情况为： 抽取车用乙醇汽油(E10)88个批次，不符合标准要求9个批次，不符合标准发现率10.23%。 抽取车用柴油81个批次，全部符合标准要求。 抽取车用尿素19个批次，不符合标准要求1个批次，不符合标准发现率5.26%。 目前，不符合标准的企业和所涉产品已经交由所属县区市场监管部门进行处理。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 岳金龙) 附：2021年上半年流通领域成品油及车用尿素质量监督抽查不符合标准企业名单