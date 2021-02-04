福利继续！9.9元礼包上架

您抢到了吗？今日上午，热门景区门票、体验项目、特色餐饮等洛阳文旅产品陆续上架洛阳网抖音直播间，引发网友抢购热潮，是不是有些意犹未尽？今日16时，“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季洛阳文旅专场下半场直播将继续发力，为市民呈上特色文创产品、联名服饰、农副美食等心意之选。

您抢到了吗？今日上午，热门景区门票、体验项目、特色餐饮等洛阳文旅产品陆续上架洛阳网抖音直播间，引发网友抢购热潮，是不是有些意犹未尽？今日16时，“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季洛阳文旅专场下半场直播将继续发力，为市民呈上特色文创产品、联名服饰、农副美食等心意之选。

古都洛阳，历史悠久、文化底蕴雄厚。下半场直播中，洛阳网抖音直播间将汇集多家本土文创品牌产品，包括“心安礼得”系列的澄泥砚、洛城众潮流文化社与洛阳博物馆的联名服饰等，以洛阳历史为依托，寓意丰富，兼具实用性与艺术性，更有9.9元文创礼包、洛阳礼物博物盲盒……好物多多，惊喜不断，更有9.9元、19.9元服饰抢购活动，不容错过！

此外，爱好美食的朋友注意了！直播间卡萨米亚法式乳酪月饼重磅返场，高“颜值”、新口味让您一饱口福；还有“追剧标配”小零食——盛恒快爆花生、洛阳源耕“洛小菌”超低优惠，19.9元带回家；“花生配酒，越喝越有”——美酒“杜康”3号样酒直播间立减90元；更有农副产品走进直播间，高山玉米糁、汝香源金钱菇天然又健康。

特别提醒大家，今天16时，请准时进入洛阳网抖音直播间，主播、嘉宾还将和您聊聊文创产品背后的故事，共同助力“洛阳好物卖全国”。(见习记者 刘雪琦 记者 谢钰旸)