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新安县出台职级晋升相关政策 激励干部扎根乡镇、服务基层
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.14 13:41

　　“11日一早就来到镇里工作，现在已熟悉情况，进入了工作状态。”14日，从洛阳市新安县委宣传部下沉至该县石寺镇的干部王艳娜正忙着统计镇里新冠肺炎疫苗接种情况。

　　在新安县，越来越多像王艳娜一样的县直单位干部下沉至乡镇，年轻干部走出机关大楼、扎根基层一线，忙碌在疫情防控、乡村振兴、灾后重建的战场上。

　　新安县多数乡镇离城区较远，加之其他因素，导致早前干部赴乡镇工作的积极性不高。今年，该县紧紧围绕城乡基层治理聚人才、选干部、配班子工作要求，出台干部职级晋升相关实施意见，涵盖选拔任用、待遇保障、评先评优等方面，为推动全县经济社会发展提供强大的干部队伍支撑。

　　据了解,新安县委组织部把领导干部选拔任用和职级晋升同步考虑、同步开展，统筹用好领导职务与职级职数，推动职级职数优先向基层一线、承担急难险重工作任务和业绩成效突出的部门倾斜，利用有限的职级职数，发挥出最大的激励作用。同时，按照“谁审核、谁把关、谁负责”的原则，提出了“界定+核查”的鉴别方法，确保政策落实不走样、不打折、不跑偏。坚持“一个标准、一把尺子”，界定单位、界定范围、界定人员身份、界定工资变化、界定任职时间；严格按照职务与职级晋升条件，严把推荐上报、民主测评、考核、公示监督、征求意见、书面报告、会议审定等环节，确保了职务与职级并行工作精准推进。

　　相关政策实施以来，该县已有27名乡镇干部自愿放弃进城工作机会，309名县直部门干部申请到乡镇工作。这些干部深入基层、服务群众，经受了锻炼、增长了本领，通过“下沉”激扬了干事创业的精气神,形成了年轻干部主动向乡镇流动、农村工作经验丰富干部有序向县直等单位流动的良性“双循环”格局。（洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 黄明 张渝晗）
[ 责任编辑：崔利利]
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