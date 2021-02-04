本周四起，洛阳市人力资源市场恢复现场招聘会

14日上午，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心了解到，鉴于当前洛阳疫情防控形势趋于稳定，经报请市疫情防控指挥部批准，洛阳市人力资源市场将从9月16日(本周四)恢复全面开放，届时将举办“洛阳市重点企业紧缺人才秋季专场招聘会”。

14日上午，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心了解到，鉴于当前洛阳疫情防控形势趋于稳定，经报请市疫情防控指挥部批准，洛阳市人力资源市场将从9月16日(本周四)恢复全面开放，届时将举办“洛阳市重点企业紧缺人才秋季专场招聘会”。 14日上午，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心了解到，鉴于当前洛阳疫情防控形势趋于稳定，经报请市疫情防控指挥部批准，洛阳市人力资源市场将从9月16日(本周四)恢复全面开放，届时将举办“洛阳市重点企业紧缺人才秋季专场招聘会”。 恢复开放后，每周二、周四定期举办现场招聘会，招聘大厅暂开放65个展位。参加招聘的用人单位需登录洛阳就业网注册，经审核通过后预定展位并发布职位信息。 参加现场招聘会的人员需持身份证或社保卡，入场出示洛康码、测量体温，并全程佩戴口罩。咨询电话：0379-69933718、 0379-69933719。(洛报融媒记者 张喜逢 通讯员 叶红)