刚刚，奥运冠军鲍珊菊获赠红旗H9轿车【视频】

14日上午，洛阳荣耀·运动健儿鲍珊菊欢迎仪式暨红旗H9冠军交车仪式在洛阳市体育中心广场举行，一汽集团向奥运冠军鲍珊菊现场赠送一辆红旗H9型轿车，以表彰她在东京奥运会上的优异表现。
14日上午，洛阳荣耀·运动健儿鲍珊菊欢迎仪式暨红旗H9冠军交车仪式在洛阳市体育中心广场举行，一汽集团向奥运冠军鲍珊菊现场赠送一辆红旗H9型轿车，以表彰她在东京奥运会上的优异表现。
14日上午，洛阳荣耀·运动健儿鲍珊菊欢迎仪式暨红旗H9冠军交车仪式在洛阳市体育中心广场举行，一汽集团向奥运冠军鲍珊菊现场赠送一辆红旗H9型轿车，以表彰她在东京奥运会上的优异表现。
交车仪式上，有关部门负责人表示，鲍珊菊等优秀奥运健儿在国际舞台上表现出了高昂的斗志、顽强的作风、精湛的技能，展现了当代中国青年人的风采，也为年轻人树立了榜样。希望她继续弘扬奥林匹克精神和中华体育精神，助力提升我国竞技体育综合实力，有力带动群众体育发展。
据介绍，一汽集团近期将向所有获得东京奥运会冠军的中国选手赠送红旗轿车，交车工作正陆续开展。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频）
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