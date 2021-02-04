本周，洛阳市图书馆两场亲子公益课堂邀您参加

人们常说“陪伴是最好的成长”，亲子课堂则是家长最直接也是最直观参与孩子成长的一种方式。本周，洛阳市图书馆将举办两场亲子公益课堂，有兴趣的朋友赶快报名参加吧！

人们常说“陪伴是最好的成长”，亲子课堂则是家长最直接也是最直观参与孩子成长的一种方式。本周，洛阳市图书馆将举办两场亲子公益课堂，有兴趣的朋友赶快报名参加吧！

活动一：家长课堂

时间：9月15日9点至10点半

地点：洛阳市图书馆(洛龙区龙门大道71号)二楼第一研学厅

人数：18名家长

内容：我们说“小绘本，大世界”，老师将与家长共读绘本《尼古拉的三个问题》，带大家了解并探讨“什么时候是做事的最佳时机？什么人是最重要的人？什么事是最应该做的事？”从绘本中，找到深刻的人生答案。

报名方式：扫下方二维码

活动二：“悦读伴成长，好书共分享”绘本故事分享活动

时间：9月19日16点至17点

地点：洛阳市图书馆一楼少儿阅览室

人数：亲子活动，限20组家庭

内容：数字对于年幼的孩子来说是抽象的，我们不但要让孩子学会数数，更要让他们理解数字的意义。与孩子一起通过阅读绘本《踢踏、踢踏》《数字在哪里》，带孩子一起了解、认识数字，潜移默化中让他们爱上数学。

报名方式：扫下方二维码

需要提醒的是，参加活动的朋友，请主动配合洛阳市图书馆的疫情防控工作，自备防护口罩，入馆前进行体温检测、“洛康码”查验。 (洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张炜 文/图)