全市乡村振兴工作会议精神在广大党员干部中持续引发热烈反响（坚决扛起历史责任 全面推进乡村振兴）

连日来，全市乡村振兴工作会议精神在我市广大党员干部中持续引发热烈反响。大家一致表示，要认真贯彻落实会议精神，肩负使命担当，扛起责任、凝心聚力、干事创业，在河洛大地的广袤沃野上奋力绘就乡村振兴美丽画卷。

连日来，全市乡村振兴工作会议精神在我市广大党员干部中持续引发热烈反响。大家一致表示，要认真贯彻落实会议精神，肩负使命担当，扛起责任、凝心聚力、干事创业，在河洛大地的广袤沃野上奋力绘就乡村振兴美丽画卷。

全市乡村振兴工作会议提出，巩固脱贫攻坚成果是乡村振兴的前提，是乡村振兴首阶段的主要任务。“我们将认真贯彻落实会议精神，着力推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。”市乡村振兴局党组书记、局长姬素娟表示，将全面加强脱贫人口和监测对象动态监测，落实一户一策精准帮扶措施；多层次多渠道、分级分类做好乡村振兴系统干部和基层干部培训工作，针对防返贫动态监测、项目建设等重点任务开展业务培训；进一步优化驻村力量，加强业务指导和培训，充分发挥定点帮扶和驻村帮扶作用，围绕“防止因灾返贫致贫巩固拓展脱贫攻坚成果”，逐县开展专题调研，着力推动各项工作落实。

乡村振兴，产业兴旺是关键。为了让产业更强、村民更富，孟津区平乐镇近年着力构建“党建为引领、基地为示范、党员致富带头人为骨干”的产业发展体系，积极探索村级集体经济发展新路径，激发了农村经济活力。孟津区平乐镇党委书记张亚峰表示，将深入学习贯彻全市会议精神，持续把产业发展作为核心，把农民增收作为关键，稳步扩大乡村优势产业，因地制宜布局特色产业，注重全产业链打造和提升，推进三产深度融合，推动镇域产业、镇域居民和乡村生活统筹发展，在乡村振兴中奋发有为奋勇争先。

“会议为下一步工作指明了方向、明确了路径、鼓足了干劲儿。”宜阳县香鹿山镇党委副书记、镇长姚强表示，该镇将以乡村运营为抓手，依托“迷迭香约赵老屯”“惠水文润大柳树”“人民公社郭坪村”“花椒小镇北留村”“召伯遗爱古甘棠”等美丽乡村旅游线路，探索乡村运营手段，推动“美丽资源”变身美丽产业；以“三变”改革为抓手，以赵老屯“三变”改革试点村为引领，进一步深化探索股份经济合作经营，完善村集体内部管理制度，促进群众与集体经济“联产联业、联股联心”，激活乡村发展内生动力，推进乡村全面振兴。

近年，栾川县重渡沟示范区重渡村依托自然资源优势，大力发展乡村旅游和民宿产业，带动了当地群众增收致富。“乡村振兴的核心是富民。”栾川县重渡沟示范区党工委书记李淑伟表示，将认真学习全市会议精神，以富民为根本，以重渡沟等景区为核心，打造伊河水岸田园峡谷经济示范带，持续加快乡村休闲旅游业发展，带动产业兴旺，农民增收，着力实施好农村人居环境整治，在保护生态环境的基础上打造国家级旅游度假区，让农村美起来、富起来。

“会议精神鼓舞人心，催人奋进。”嵩县黄庄乡三合村党支部副书记冯亚珂表示，他将扎根乡村，带领群众充分挖掘自然资源和人文景观，用自己的“辛苦指数”换来群众的“幸福指数”，把三合村打造成豫西最具特色的乡愁文化体验地，让老百姓的好日子越过越红火，让蓬勃发展的写生产业成为助推乡村振兴的坚实基础，用“小画笔”描绘更加绚丽的“手绘小镇”乡村振兴新画卷。（记者 戚帅华）